Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 6 Gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 14 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 150 fişek ile namlu açmakta kullanılan sanayi tipi bir matkap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT