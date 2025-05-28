Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 6 Gözaltı
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına alarak ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 14 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 150 fişek ile namlu açmakta kullanılan sanayi tipi bir matkap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa