Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 6 Gözaltı

Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 6 Gözaltı
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına alarak ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 14 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 150 fişek ile namlu açmakta kullanılan sanayi tipi bir matkap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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