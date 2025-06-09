Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan silahla ilgili başlatılan soruşturmada, Survivor yarışması ile tanınan Turabi Çamkıran'ın adı geçti. İddianamede, Çamkıran'ın kız arkadaşı için ruhsatsız bir tabanca temin ettiği belirtildi. İddianamede yer alan tutanaklarda Çamkıran'ın silah satıcısı ile konuşmaları da yer aldı.

İstanbul, Kağıthane'de bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan silahın yasa dışı yollardan temin edildiğinin tespiti üzerine hazırlanan iddianamede, Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da adı geçti.

25 Ağustos 2023'te Kağıthane'de gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

TURABİ ÇAMKIRAN "TEMİN EDİCİ" OLARAK KONUMLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği bilgisine yer verildi. Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker'den alındığı belirtildi. Bu süreçte, Çamkıran'ın "temin edici", T.A.A.'nın ise "alıcı" olarak konumlandığı aktarıldı.

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

SİLAH SATICISI İLE KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e "Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Şeker'in, Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi" şeklinde mesaj attığı, Çamkıran'ın ise "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye" cevabını verdiği kaydedildi.

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı!

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.