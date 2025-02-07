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Sıla bebek davasının karar duruşması başladı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek davasının üçüncü duruşması başladı. Kapalı oturumda yapılacak duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 9.30'da başladı.

KARAR BEKLENİYOR

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesine gelmeye başladı. Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların bir arada yargılanması nedeniyle kapalı oturumda yapılan duruşmada mahkemenin kararı açıklaması bekleniyor.

İSTENEN CEZALAR

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMİŞTİ

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle sorumluluk taşıdığı belirtildi. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu ifade edildi.

BİLDİĞİ HALDE SUÇU GİZLEDİĞİ İDDİASI

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.'nün, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

Sıla bebek davasının karar duruşması başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Müebbet ödül olur buna idam edilmeli

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