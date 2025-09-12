Sıla Akgül'ün Ailesine 1,5 Milyon TL Manevi Tazminat

Muğla'da 14 Aralık 2022 tarihinde Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Sıla Akgül'ün ailesi, açtıkları manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, aileye toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkiinde gerçekleşti. Yatağan'dan Menteşe istikametine seyir halinde olan Tolga Yağcı yönetimindeki 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sıla Akgül'e çarptı. Ağır yaralanan Akgül, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ceza davası Yargıtay'da

Kazanın ardından sürücü Tolga Yağcı hakkında açılan ceza davasında mahkeme ilk etapta 24 bin TL adli para cezası verdi. Ancak karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada bu kez 5 yıl hapis cezası verildi. Dosya şu anda Yargıtay incelemesinde ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hapis cezasının onanmasını talep etti.

Avukat Alaca: "Hiçbiri Sıla'yı geri getiremez"

Sıla Akgül'ün ailesi tarafından Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında da karar çıktı. Ailenin avukatı Didem Alaca, "Toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat kararı verildi. Karşı tarafın bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak elbette ki tüm bu süreçler çocuğumuzu geri getirmez" ifadelerini kullandı. - MUĞLA