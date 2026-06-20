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Siirt'te tır devrildi: 3 yaralı

Siirt'te tır devrildi: 3 yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırda bulunan 3 kişi yaralandı.

Batman-Siirt kara yolunun Gürgöze köyü mevkisinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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