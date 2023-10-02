Siirt'te Taşlı, Tekmeli, Yumruklu Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Siirt'te Aydınlar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taş, tekme ve yumrukların kullanıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda bazı araçlar hasar görürken, polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı ve inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra saat Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine taş, tekme, sandalyelerle saldırdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yumruklarla süren kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgada çevredeki bazı araçlar da hasar gördü. Kavga sırasında cadde trafiğe kapanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.