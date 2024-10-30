Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon: 2 Gözaltı

Siirt'te Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde H.T. ve M.G. isimli şahısların adresinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Valilik, tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde ikamet eden H.T. ve M.G. isimli şahısların adresinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; evlerinde silah bulunan 2 kişi hakkında tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçesinin Yapraktepe köyü Dirik mezrasında H.T. ve M.G. isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ev ve çadırlarında yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 583 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 3 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 33 adet 9 milimetre fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan H.T. ve M.G. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Pervari siirt Suç

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Ahmet Özer'in DEM Parti hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.