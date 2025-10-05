Haberler

Siirt'te Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Siirt'te seyir halindeki bir motosiklet aniden alev alarak yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde 56 ABC 417 plakalı motosiklet seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
