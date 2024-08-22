Siirt'te seyir halindeki kepçe yol kenarına savruldu, sürücü yaralandı
Siirt-Tillo karayolunda seyir halinde olan bir kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te seyir halindeki kepçenin yol kenarına savrulmasıyla sürücü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Siirt- Tillo karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kepçe, yol kenarına savruldu. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT