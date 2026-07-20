Siirt'te seyir halindeki araç alev topuna döndü

Siirt çevre yolunda seyir halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt'te seyir halindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, aracı kontrollü alana aldıktan sonra can havliyle otomobilden indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı