Siirt'te otomobil yakan iki çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobilin yakılması olayına ilişkin gözaltına alınan iki çocuk, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Aralık'ta ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki Fiat Doğan marka otomobil, alevlere teslim olup kullanılamaz hale gelmişti. Aracın yanma anı güvenlik kamerası görüntüsüne de yansımıştı. Polis, olaya ilişkin yaptığı çalışmada 10 yaşlarında E.O. ve E.F.Ö'yü tespit etti. Çocuklar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİİRT