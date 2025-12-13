Siirt'te otomobil yakan iki çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeki bir otomobilin yanması olayında gözaltına alınan 10 yaşındaki iki çocuk, emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, 8 Aralık'ta ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki Fiat Doğan marka otomobil, alevlere teslim olup kullanılamaz hale gelmişti. Aracın yanma anı güvenlik kamerası görüntüsüne de yansımıştı. Polis, olaya ilişkin yaptığı çalışmada 10 yaşlarında E.O. ve E.F.Ö'yü tespit etti. Çocuklar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa