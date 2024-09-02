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Siirt'te motosikletle otomobil çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

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Siirt-Eruh çevreyolunda meydana gelen kaza sonucu, motosikletle otomobil çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Siirt'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Siirt- Eruh çevreyolunda meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobil ile Okan G.'nin kullandığı 56 ABB 743 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa siirt Eruh Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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