Siirt'te Motosiklet Kazası: Ağır Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti
Siirt'in Pervari ilçesinde 12 gün önce motosiklet kazasında ağır yaralanan Vedat Temel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde 12 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.
Karasungur köyü yakınlarında 2 Kasım'da Vedat Temel (29), kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanmış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Temel, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT