Siirt'te motosiklet çarpışması: 1 kişi yaralandı

Siirt'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Orhan Doğan Parkı yanında A. Ş. yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen motosikletli ile çarpıştı. A. Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT