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Siirt'te motosiklet çarpışması: 1 kişi yaralandı

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Siirt'te Orhan Doğan Parkı yanında meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Orhan Doğan Parkı yanında A. Ş. yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen motosikletli ile çarpıştı. A. Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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