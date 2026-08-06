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Siirt'te Tır Otomobile Arkadan Çarptı: Maddi Hasar

Siirt'te Tır Otomobile Arkadan Çarptı: Maddi Hasar
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Siirt’te tırın arkadan çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu.

Siirt'te tırın arkadan çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında 34 HK 9855 plakalı tır, aynı istikamette seyreden 56 ABF 972 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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