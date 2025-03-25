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Siirt'te Kayıp Zihinsel Engelli Şahıs Sağ Bulundu

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Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Şehvet E., AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan Şehvet E., ailesine teslim edildi.

Siirt'te kayıp zihinsel engelli şahıs sağ bulundu

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli şahıs gece saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede dün 19.30'da zihinsel engelli Şehvet E'nin kaybolması bilgisi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu Şehvet E., kaybolduğu yerden 4-5 kilometre uzaklıkta 00.10 saatlerinde sağ bulundu.

Siirt AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, vatandaşın sağlık durumunun iyi olup, ailesine teslim edildiğini belirterek, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ettiğini söyledi.

Siirt'te Kayıp Zihinsel Engelli Şahıs Sağ Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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