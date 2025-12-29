Karda mahsur kalan öğrencilere emniyet ekipleri yetişti
Siirt'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerine dönmekte zorlanan öğrencilere, emniyet ekipleri hızlıca müdahale ederek güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarını sağladı.
İl genelinde etkisini artıran olumsuz hava şartları ve meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda öğleden sonra okulların tatil edilmesinin ardından, yollarda mahsur kalan öğrenciler için emniyet ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, güvenli ulaşım sağlamak amacıyla öğrencileri araçlarla evlerine bıraktı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa