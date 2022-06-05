Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı - Haberler

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Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı Siirt'te işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.

- Siirt'te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı

SİİRT - Siirt'te işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişide yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

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