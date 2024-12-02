Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt'te güvenlik ve asayiş konularında yapılan çalışmaların değerlendirildiği Kasım ayı toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlendi. Toplantıda, Siirt il genelindeki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, açılış konuşmasında Siirt'te huzurun korunması için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Vali Kızılkaya, "Siirt halkının huzur ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle, her türlü suçla mücadelede kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ait 1 sığınak imha edilmiş, bu operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Terör örgütlerine üye olduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İkna çalışmaları kapsamında 1 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim olmuştur" dedi.

Vali Kızılkaya, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelede önemli adımlar atıldığını belirterek, "Kasım ayı boyunca yürütülen 55 uyuşturucu operasyonunda, 65 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonlarda; 4 kilo 73 gram toz esrar, 60 gram kokain, 2 kilo 500 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edilmiştir. Kaçakçılıkla mücadelede ise 49 operasyon gerçekleştirilmiş ve 91 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, operasyonlarda 9 bin 500 paket kaçak sigara, 350 kilo tütün, 66 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 3 tabanca ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Kasım ayı boyunca 103 siber olay meydana gelmiş olup, bu kapsamda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 87 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 616 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmıştır. Vatandaşların siber suçlar konusunda bilinçlenmesi amacıyla bin 317 kişiye farkındalık eğitimi verilmiştir" diye konuştu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen katıldı. Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİİRT