Siirt'te Güvenlik Operasyonları: 125 Şüpheli Yakalandı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte eylül ayında 74 operasyon sonucunda 125 şüphelinin yakalandığını ve toplamda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 112 gram skunk ve 7 kilo esrar ele geçirildiğini belirtti.

Siirt'te 2025 yılı eylül ayı güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına tüm birimlerin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 2025 yılı eylül ayında kent genelinde 582 asayiş olayı meydana geldiğini ifade eden Vali Kızılkaya, 515 şahsın yakalandığını açıkladı. Vali Kızılkaya, önemli suç türlerinde yüksek başarı oranları elde edildiğini söyledi. Vali Kızılkaya, kişilere karşı işlenen suçlarda 191 olaydan 189'unun, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 26 olaydan 24'ünün aydınlatıldığını belirterek, başarı oranlarının yünde 98,9 ve yüzde 92,3 olduğunu ifade etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 8,7 oranında azalma yaşandığını kaydeden Vali Kızılkaya, bu başarının güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı gibi suçların yaşanmadığını aktaran Vali Kızılkaya, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 şahsın yakalandığını söyledi. Eylül ayında terörle mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendiğini belirten Vali Kızılkaya, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ bağlantılı 6 şahsın ile sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişinin yakalandığını aktardı. Vali Kızılkaya ayrıca, 86 hanede 263 kişiye bilgilendirme yapıldığını, 9 bin 673 şahıs ve bin 953 aracın sorgulandığını paylaştı. Uyuşturucuyla mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini bildiren Vali Kızılkaya, 74 operasyon sonucunda 125 şüphelinin yakalandığını belirtti. Vali Kızılkaya bu operasyonlarda 7 kilo 970 gram esrar, 1 kilo 112 gram skunk, 808 gram metamfetamin, 146 sentetik ecza ve 225 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Vali Kızılkaya ayrıca, 124 metruk binada denetim yapıldığını ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında 139 vatandaşa eğitim verildiğini ekledi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 23 operasyonda 34 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve yaklaşık 875 bin lira vergi kaybının önlendiğini anlatan Vali Kızılkaya, siber suçlarla mücadelede 195 olayın meydana geldiğini ve 98 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını belirterek 162 yasa dışı internet sitesinin kapatıldığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 operasyonda 16 göçmenin yakalandığını ve sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiğini ifade eden Vali Kızılkaya, Mobil Göç Noktasında 2 bin 296 şahsın kimlik kontrolünün yapıldığını aktardı. Okul güvenliği çalışmalarında da önemli adımlar atıldığına değinen Vali Kızılkaya, jandarmanın 242 okulda, emniyetin ise 103 okulda devriye ve denetim faaliyetlerine titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Trafik güvenliği konusunda ciddi önlemler aldıklarını vurgulayan Vali Kızılkaya, eylül ayında 34 bin 308 aracın denetlendiğini, 24 sürücü belgesinin geri alındığını, 268 aracın trafikten men edildiğini ve 3 bin 618 araca ceza uygulandığını belirtti. 147 trafik kazasında 73 kişinin yaralandığını ve 74 aracın maddi hasar gördüğünü ifade eden Vali Kızılkaya, ayrıca motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla 4 bin 70 motosiklet sürücüsünün denetlendiğini ve 70 motosikletin trafikten men edildiğini söyledi. Vali Kızılkaya trafik güvenliği eğitimlerine bin 750 vatandaşın katıldığını sözlerine ekledi. Vali Kızılkaya, açıklamasının sonunda Siirt'in huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek, Türkiye'nin "büyük ve güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - SİİRT