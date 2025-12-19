Haberler

Siirt'te lojmanda bıçaklanmış halde ölü bulunan kadın ile ilgili aileden iddialar

Güncelleme:
Siirt'te bıçaklanmış halde bulunan 39 yaşındaki Gülhan Börülce, cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve yakınları, cinayetin hırsızlık amacıyla gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.

Siirt'te lojmandaki evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan 39 yaşındaki Gülhan Börülce, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, Siirt ilçesi Barış Mahallesi'nde yer alan lojman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, askeri personel eşi Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine gölgeye yönlendirilen ekipler, girdikleri evde Börülce'nin bıçaklanmış haldeki cesediyle karşılaştı.

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek için Ankara'ya getirildi. Gülhan'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zanlı ya da zanlılarla arbede iddiası

Cinayetle ilgili konuşan Gülhan'ın yakınları ise olayın yaşandığı evde, Gülhan'ın kendisine saldıran kişi yada kişilere direndiği için bir süre arbede yaşandığını ileri sürdü. İddialar arasında saldırganların hırsızlık amacıyla eve girdikleri ve dışarıya ses gitmemesi için de elektrikli aletleri çalıştırdı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Gülhan'ın eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu aktarıldı.

