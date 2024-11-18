Siirt'te Ahırın Tavanı Çöktü, 3 Hayvan Telef Oldu
Siirt'in Eruh ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanının çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası jandarma ve kurtarma ekipleri sahaya intikal etti ve 14 hayvan kurtarıldı.
Siirt'te ahırın tavanı çöktü, 3 küçükbaş hayvan telef oldu
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kerpiçten yapılan ahırın tavanı çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait kerpiç ahırın tavanı, yağış nedeniyle çöktü. Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. 14 küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı. 3 küçükbaş ise telef oldu.