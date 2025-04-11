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Siirt'te Ahırda Yangın Çıktı, Ekipler Zamanında Müdahale Etti

Siirt'te Ahırda Yangın Çıktı, Ekipler Zamanında Müdahale Etti
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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karansungur köyünde bir evin alt kısmındaki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde bir evin alt kısmındaki ahırda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Karansungur köyünde, R.İ'ye ait evin alt kısmında bulunan ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Siirt, Şirvan ve Pervari itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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