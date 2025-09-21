Haberler

Siirt'te 65 Yaşındaki Adam Kayalık Alanda Ölü Bulundu

Siirt'in Gökçebağ beldesinde 65 yaşındaki B.G., evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda kayalık bir bölgede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Siirt'in Gökçebağ beldesinde, 65 yaşındaki bir adam kayalık bölgede ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan B.G.'nin ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda, adamın dağlık bir alanda hayatını kaybetmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, ölümün kesin nedeninin yapılacak otopsi sonucu netleşeceği belirtildi. - SİİRT

