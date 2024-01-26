Siirt'te 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Batman'da yakalandı
Siirt'te 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı, Batman'da yakalanarak tutuklandı. Ş.E. isimli şahıs, kasten öldürme suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve 13 yıldır firariydi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıs Batman'da gizlendiği adreste yakalandı ve tutuklandı.
Siirt'te 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı, Batman'da yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır firari olan Ş.E., Siirt İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Batman'da gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT