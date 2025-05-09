Siirt'te 14 Yaşındaki Çocuk Kezer Çayı'nda Kayboldu
Siirt'te yüzmek için girdiği Kezer Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Mustafa K.'yı bulmak için arama çalışmalarına başlandı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Siirt'te Kezer Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, yüzmek için Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa K., akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipler sevk edildi. Ekiplerin çayda başlattığı arama çalışmaları devam ediyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa