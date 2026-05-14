Siirt'te 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10 öğrenci, yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerde mide bulantısı ve çeşitli rahatsızlık belirtilerinin görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İlk müdahalenin ardından öğrenciler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Olayın ardından Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Kaplan ve okul yöneticileri hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumunu yakından takip etti. Doktorlardan alınan ilk bilgilere göre öğrencilerden alınan kan örneklerinde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki müşahede sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Öğrencilerin dışarıda tükettikleri bir yemekten rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

