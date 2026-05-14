Haberler

Siirt'te 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10 öğrenci, bulantı ve rahatsızlık belirtileri ile hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere göre zehirlenme bulgusu tespit edilmedi, öğrencilerin sağlık durumu iyi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10 öğrenci, yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerde mide bulantısı ve çeşitli rahatsızlık belirtilerinin görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İlk müdahalenin ardından öğrenciler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Olayın ardından Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Kaplan ve okul yöneticileri hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumunu yakından takip etti. Doktorlardan alınan ilk bilgilere göre öğrencilerden alınan kan örneklerinde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki müşahede sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Öğrencilerin dışarıda tükettikleri bir yemekten rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Gözü dönmüş baba kızının okulunda terör estirdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yıllar sonra yine atıştılar: Vücuduna yağ sürmüştü
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı