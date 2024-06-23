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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

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Siirt'in Pervari ilçesinde Köprüçay ile Karasungur köyü arasında çıkan kavganın devamı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada toplam 5 kişi yaralandı. Polis, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Köprüçay ile Karasungur köyü arasında çıkan kavganın devamı hastane önünde sürdü. Hastane önünde karşı karşıya gelen iki grup burada da bıçaklı kavgaya karıştı. Kavgada 1'i bıçakla toplam 5 kişi yaralandı. Polis, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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