Sigara İzmaridiyle Çıkan Yangın Ahırı Yaktı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sigara izmaridinden çıkan yangın, otluk alandan ahıra sıçrayarak büyükbaş hayvanların tahliyesine yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İzmarit önce otları, sonra ahırı yaktı: Hayvanlar vatandaşların yardımıyla tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde atılan sigara izmaritinden kaynaklı otluk alanda çıkan yangın, ahıra da sirayet etti. Ahırdaki 3 büyükbaş tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üstünde ev bulunan ahıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayrıca yangından etkilenen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle ahır kullanılamaz hale gelirken, evde de hasar oluştu.

Yapılan incelemelerde, atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturarak, yangına sebep olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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