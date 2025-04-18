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"Sigaram yok" deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

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Bursa'da genç bir kadın sigara isteğine olumsuz yanıt verdiği kimliği belirsiz 2 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Genç kadın koşarak bölgeden uzaklaşırken yaşananlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da M.C., kendisinden sigara isteyince olumsuz yanıt verdiği 2 kişinin saldırısına uğradı. M.C. koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 16 Nisan gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yanına gittikleri M.C.'den sigara istedi. M.C. olumsuz cevap verince, bu kişilerin yumruklu saldırısına uğradı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

M.C. koşarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre M.C.'nin peşinden koşarken, yaşananlar bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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