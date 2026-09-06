Adıyaman'da Kadını Kurtarmak İsterken Bıçaklandı
Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isteyen U.Y., kimliği belirsiz şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından zanlı ve sevgilisi kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isterken bıçaklanan genç yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bir çift arasında tartışma çıktı. İddialara göre, kimliği belirsiz şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada kimliği belirsiz şahıs elindeki bıçakla U.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. U.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.