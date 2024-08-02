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Siberağ-3 Operasyonları ile 68 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 23 ilde düzenlenen 'Siberağ-3' operasyonları sonucunda siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çocuk müstehcenliği, bahis ve şans oyunları gibi suçlara yönelik gerçekleştirildi.

"Siberağ-3" operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen "Siberağ-3" operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik "Siberağ-3" operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ayrıca, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli ise İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Operasyonlar sonucu hakkında arama kaydı bulunan toplam 68 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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