Şezlong Yeri Kavgasında Güvenlik Görevlisi Baltalı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Şezlong Yeri Kavgasında Güvenlik Görevlisi Baltalı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında şezlong yeri nedeniyle çıkan kavgada güvenlik görevlisi Soner Boztepe, elindeki baltayla başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. Saldırganın, jandarma ekiplerini oyalamak için yangın çıkardığı iddia ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında şezlong yeri nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Güvenlik görevlisi, başına aldığı baltalı darbeyle hayatını kaybederken cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüphelinin, yakalanmamak için makilik alanda yangın çıkardığı iddia edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe'nin başına ağır bir darbe indirdi. Sağ tarafından darbe alan ve kafasında açık yara bulunan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Boztepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmayı oyalamak için yangın çıkarttı iddiası

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

Cinayet sebebi 'şezlong'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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