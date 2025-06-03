Seyir Halindeki Otomobilde Yangın, Yolcular Son Anda Kurtuldu

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın, Yolcular Son Anda Kurtuldu
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Seyir Halindeki Otomobilde Yangın, Yolcular Son Anda Kurtuldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Araçta bulunan 3 kişi, yangını fark ederek son anda inip güvenli bir şekilde ayrıldılar. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki otomobilde yangın... Alevleri fark edip son anda indiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi son anda araçtan inmeyi başardı.

Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 34 GDY 388 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark ederek hızlıca araçtan inen sürücü M.B. ve yolcu olarak bulunan 2 kişi, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sebebiyle trafikte aksama da meydana geldi. Kontrollü olarak sağlanan trafik, söndürme çalışmasının ardından normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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