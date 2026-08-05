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İzmir'de Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı

İzmir'de Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı
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İzmir-Aydın Karayolu Buca mevkiinde seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracını kenara çekerken, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü; araç kullanılamaz hale geldi, ölen veya yaralanan olmadı.

İzmir'de seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, İzmir-Aydın Karayolu Buca mevkiinde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Alevler kısa sürede büyürken, zaman zaman otomobilden patlama sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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