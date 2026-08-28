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Ünye'de Patpat Kazası: 1 Yaralı

Ünye'de Patpat Kazası: 1 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kilitlenen tarım aracının (patpat) devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Sarı yaralandı. Olay, Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi; sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Sarı'yı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kilitlenen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Kumru Karayolu üzerinde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarı yönetimindeki patpat, sürücüsünün bahçeden evine döndüğü sırada aracın kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı. Hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bahçelik alana yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Sarı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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