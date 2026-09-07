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Seydikemer'de korkunç kaza: 2 ölü

Seydikemer'de korkunç kaza: 2 ölü
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki toprak alana çarparken, kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki toprak alana çarparken, kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer ilçesi Alaçat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Bozkurt (44) idaresindeki 48 AEM 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü İsa Bozkurt ile otomobilde bulunan Ramazan Karakaş'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bozkurt ve Karakaş'ın cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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