Sevgilisinin kendisini dolandırdığını anlatan kadın tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilerin odağı haline geldi. Bir kadın, sevgilisinin kendisini 2 milyon lira dolandırdığını kahvaltı hazırlarken anlattı. Kadın paylaşımında "Eski sevgilim beni nasıl 2 milyon TL dolandırdı onu anlatacağım en sevdiğim kahvaltıyı yaparken. Kendisi 'Ben araba alacağım bana kredi çıkmıyor. Sen çekersin ben öderim' dedi. Hem beni aldattı hem de beni borç batağında bıraktı" ifadelerini kullandı.

RAHAT TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kadının rahat tavırlarına sosyal medyada kullanıcılardan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Benim 2 milyon liram gitse uyuyamam", "Bu rahatlık nereden geliyor", "Kesinlikle daha fazla izlenmek için kurgu" gibi yorumlarda bulundu.