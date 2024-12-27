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Sevgilisinin kendisini dolandırdığını anlatan kadın tepki çekti

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilerin hedefi oldu. Sevgilisinin kendisini 2 milyon TL dolandırdığını kahvaltı hazırlarken çektiği bir video ile anlatan kadının rahatlığına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Daha fazla izlenmek için kurgu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilerin odağı haline geldi. Bir kadın, sevgilisinin kendisini 2 milyon lira dolandırdığını kahvaltı hazırlarken anlattı. Kadın paylaşımında "Eski sevgilim beni nasıl 2 milyon TL dolandırdı onu anlatacağım en sevdiğim kahvaltıyı yaparken. Kendisi 'Ben araba alacağım bana kredi çıkmıyor. Sen çekersin ben öderim' dedi. Hem beni aldattı hem de beni borç batağında bıraktı" ifadelerini kullandı.

RAHAT TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kadının rahat tavırlarına sosyal medyada kullanıcılardan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Benim 2 milyon liram gitse uyuyamam", "Bu rahatlık nereden geliyor", "Kesinlikle daha fazla izlenmek için kurgu" gibi yorumlarda bulundu.

Sevgilisinin kendisini dolandırdığını anlatan kadın tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

nerden geliyorsa değirmenin suyu

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