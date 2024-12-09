Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT

Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi.

DARP EDİLMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.

İKİSİ DE EVLİYMİŞ

1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.