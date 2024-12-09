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Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı

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İzmir'de ön sürücü koltuğundaki sevgilisi Eda Kuş'un cesediyle Gültepe Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erdinç Ballıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eda Kuş'un intihar etmediği, kendisi gibi evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Genç kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT

Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Genç kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

DARP EDİLMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Genç kadının ölümünün altından yasak aşk çıktı

İKİSİ DE EVLİYMİŞ

1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Olayın altından yasak aşk çıktı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Rahmetli hoş kızmış Allah kocasına veya sevgilisine bağışlayabilirdi keşke sadaka vermiş olsaydı, aldığı maaşları değerlendirememiş.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıENSON:

İkisine de hiç üzülmedim, ikiside ihanet etmiş, ölen kocasına ihanet etmiş öldürende karısına ihanet etmiş şimdi hak ettikleri yerdeler.

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

iyice zıvanadan çıktınız.. azdiniz.. çok gezenin ayağına b.k bulasirmis...

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFason Meil:

Fuhşiyatın adı yasak aşk olmuş. Editör, düzelt haberi!

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıWalter white:

İkiside hakettiği cezayı almış

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıMehmet Tolu:

kırık testi ihtiyacı olanlar su yoluna gitsin orada bol miktarda bulunur.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMurat Ak:

Yasak Ask da neki? Tatli bir gezinti diyeydiniz. O arada ufak bir tatsizlik/talihsizlik yasanmis, her iliskide olabilecegi gibi. Ne kadar romantik idi. Adam düpedüz vurdum dememis bir de. Arbede esnasinda kaza ile.. taaaabi. Indirim alacak göye. Gerci burasi Türkiye. Herkes alisti malesef.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıRamazan Coşkun:

haketmişler

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
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