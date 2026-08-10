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Adana'da sevgilisini darbeden şahıs tutuklandı

Adana'da sevgilisini darbeden şahıs tutuklandı
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Adana’da 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini para kazanmadığı gerekçesiyle darbettiği öne sürülen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini para kazanmadığı gerekçesiyle darbettiği öne sürülen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde, "Aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim" dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşayan S.M. (28) ile Vedat B. (33) arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Uzun süredir Vedat B. tarafından şiddet gördüğünü ileri süren S.M., savcılığa giderek şikayetçi oldu. S.M., 2024 ve 2025 yıllarında Vedat B. kendisini darbettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini de şikayetine ekledi. Bunun üzerine Vedat B. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Darbedildiği anlara ait görüntüleri paylaşan S.M., yetkililerden yardım istedi. Görüntülerde Vedat B.'nin, sevgilisinin saçını çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar yer aldı.

"Aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim"

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Vedat B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Vedat B., "Aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim, görüntülerde yer alan benim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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