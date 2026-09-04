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Hatay'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ısırdı

Hatay'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ısırdı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Salih, babasıyla eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ayağından ısırılıp 6 dikiş atıldı. Aile, ikinci kez yaşanan saldırı sonrası yetkililerden önlem istedi.

Hatay'da babasıyla işten eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk ayağından ısırılarak yaralandı. Kardeşinin ikinci kez köpek saldırısına uğradığını söyleyen Gülseren Yolcu, yaraya 6 dikiş atıldığını ifade etti.

Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde 14 yaşındaki Muhammed Salih Deli, iş çıkışı babasıyla birlikte eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Isırmanın etkisiyle ayağından yaralanan çocuğun ayağına 6 dikiş atıldı.

"Ben o köpeği severdim ama canım acıdı"

Babasının kovalamasına rağmen köpeğin kendine saldırdığını ifade eden Muhammed Salih Deli, "Gece babamla işten çıktıktan sonra eve giderken köpek birden bana saldırdı. Babam da köpeği kovaladı, bana bir daha saldırmasın diye. Babam kovaladıkça yeniden bana geri dönüyordu, ayağımdan beni ısırdı ve çok korktum. Ben o köpeği severdim ama canım acıdı" dedi.

"Babam köpekleri kovarken içlerinden bir tanesi gelip çocuğun ayağını ısırıyor"

Kardeşinin geçmişte de köpek saldırısına uğradığını ifade eden Gülseren Yolcu, "Köpek saldırısını ikinci kez yaşadık, daha önce de başkalarını ısırmış ve diğer insanlarında canı yanmış. Tek isteğimiz bu konuyla ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yapması. Ne kadar başvuru yapsak da bu sokak köpekleri toplanmıyor. Yorulduk, artık hastaneye gitmekten. İşten eve giderken köpekler saldırıyor. Babam da köpekleri kovarken içlerinden bir tanesi gelip çocuğun ayağını ısırıyor. Şu an ayağı yaralı ve 6 dikiş var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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