Tarım işçilerini taşıyan iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 Suriye uyruklu kadın tarım işçisi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 işçi kadın yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Abut A. yönetimindeki 27 AHF 686 plakalı tarım işçisi servisi ile ara sokaktan caddeye çıkan Mustafa D. idaresindeki 63 AJP 310 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 63 AJP 310 plakalı minibüs savrularak yol kenarındaki tek katlı bir evin duvarına çarptı. Kazada minibüslerde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu 5 kadın tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası 27 AHF 686 minibüs sürücüsü Suriye uyruklu Abut A. aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis Abut A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
