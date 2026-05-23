Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Serik - Belek yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. Serik istikametinden Belek istikametine seyir halindeki Selim K. (47) idaresindeki 20 AEM 249 plakalı kamyonet ile aynı istikamete seyir halindeki Yeliz T. idaresindeki 07 BVN 882 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile kamyonet yol üzerinde yan yatarak durdu.

Kazada kamyonet sürücüsü Selim K., kamyonette yolcu olarak bulunan Gülsüm D. (49), Sabri E. (42), Aynur A. (47), Emin D. (41), Ayşe E. ve Aynur C. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

