Serik'te iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Emre Y. (18) yönetimindeki 07 BJC 361 plakalı motosiklet ile Muhammed Hamza Y. (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 07 BJC 361 plakalı motosikletin sürücüsü Metin Emre Y., diğer motosiklet sürücüsü Muhammed Hamza Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Muhammed Kasım Y. (24) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.İki motosikletin çarpışıp sürü ve yolcuların yere savrulduğu anlar güvenlik kemerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
