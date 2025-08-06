Seri Katil Şüphesi: Kayıp Kadın ve Tutuklu Zanlının Bağlantısı

Eskişehir'de Sally Ali Challab-Abbood'u öldürdüğü iddiasıyla 2022 yılında müebbet hapis cezası alarak tutuklanan Amjed Mohsin Muhammed M.'nin, 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya'yla sevgili olduğu belirlendi. Özkaya'yla sevgilisinin evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı tespit edilirken, kayıp kadının en son girdiği bu evde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Seri katil olma şüphesi bulunan şahsın komşusu, yaklaşık üç ay önce polis tarafından yapılan çalışmalar hakkında konuştu.

Eskişehir'de 2021 yılında Sally Ali Challab-Abbood'u öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak tutuklanan Irak uyruklu Amjed Mohsin Muhammed M.'nin 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya da o dönem sevgili olduğu öğrenildi. Özkaya'nın Polonya'dan İstanbul'a geldiği, ardından Eskişehir'de bulunan sevgilisi Amjed Mohsin Muhammed M.'nin evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlendi. Amjed Mohsin Muhammed'in Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak 13 dış kapı numaralı 4 katlı binanın en son katındaki 11 numaralı dairesinde kan izlerini gösteren Luminol testi incelemesi yapılırken, izlerin 4 erkek 1 kadına ait olduğu tespit edildi.

Seri katil şüphelisinin o dönemki evinin parkeleri görüntülendi

Seri katil şüphesi taşıyan şahsın evinin önü görüntüledi. Yakın zamanda inceleme amacayla sökülen parkelerin kapı önünde olduğu görüldü.

Katil zanlısının komşusu konuştu

Şüphelinin cinayeti işlediği iddia edilen dairenin yanındaki dairede 5 yıldır ikamet eden Hayri Öz, "Parkeler 3 aydır bu durumda bekliyor. Kulaktan dolma öğrendiğimiz bilgilere göre, bu dairede cinayet işlenmiş onla alakalı gelip polisler araştırma yapmış. Çalışmaların yapıldığı gün hiç dışarı çıkmadık kapı deliğinden baktık sadece. Burada bayağı bir kalabalık ekip vardı. Başka bir şey görmedim ama sanırım fayansları falan da söktüler, bayağı bir tadilat gibi bir şey oldu. Gece vakti polisler geldi, sonra parke ustası geldi bayağı bir söktüler. Bu daire 4-5 aydır boş, birisi vardı kiracı, onu çıkardılar polisler geldi sonra" dedi. - ESKİŞEHİR