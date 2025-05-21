Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

Ünlü sunucu ve yorumcu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla, sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil, paylaşımında sevgilisinin yaşadığı derin acıya dikkat çekerken, Tohma'nın ailesinin daha önce de büyük bir kayıp yaşadığını hatırlattı. Ünlü sunucu, Tohma'nın annesinin iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde hayatını kaybettiğini belirtti.

ÇARPIP KAÇTI

Kazanın detaylarını da paylaşan Serengil, Yusuf Tohma'nın hayatını kaybetmesine neden olan olayın bir trafik kazasından çok daha fazlası olduğunu ifade etti. Serengil, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maalesef Mustafa'nın babası Yusuf Tohma'nın kullandığı arabaya, ehliyeti olmayan, üstelik içkili ve sarhoş birisi çarpıyor. Arabası 3 takla atıyor ve bu kişi, adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişinin yakalanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hem ehliyetsiz hem alkollü… Bu, kasten adam öldürmek demektir."

DAHA ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın kısa aralıklarla hem annesini hem de babasını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Serengil, sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabır diliyorum."