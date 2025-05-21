Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek
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Ünlü sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının, ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tohma'nın annesi de iki yıl önce Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmişti. Serengil, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ünlü sunucu ve yorumcu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla, sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil, paylaşımında sevgilisinin yaşadığı derin acıya dikkat çekerken, Tohma'nın ailesinin daha önce de büyük bir kayıp yaşadığını hatırlattı. Ünlü sunucu, Tohma'nın annesinin iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde hayatını kaybettiğini belirtti.

Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

ÇARPIP KAÇTI

Kazanın detaylarını da paylaşan Serengil, Yusuf Tohma'nın hayatını kaybetmesine neden olan olayın bir trafik kazasından çok daha fazlası olduğunu ifade etti. Serengil, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maalesef Mustafa'nın babası Yusuf Tohma'nın kullandığı arabaya, ehliyeti olmayan, üstelik içkili ve sarhoş birisi çarpıyor. Arabası 3 takla atıyor ve bu kişi, adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişinin yakalanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hem ehliyetsiz hem alkollü… Bu, kasten adam öldürmek demektir."

Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

DAHA ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın kısa aralıklarla hem annesini hem de babasını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Serengil, sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabır diliyorum."

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBerkee Can:

sevgili kelimesini zinakar çiftlerin kullanmaması gerekiyor daha başka bir kelime konulmalı mesela( cinsel ilişki arkadaşı,yatak partneri,) filan ,sevgili kelimesi değerli değersizleştirilmemeli

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Berke can küvüvük cocuklara uyapılanlara bir kereden birşey olmaz diyen zihniyetmi bunu eleştiriyor komık

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