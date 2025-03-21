Seren Serengil Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Her şeyi yasaklıyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "Yokluk" ve "Açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı, sosyal medya bant daraltma uygulaması yapıldı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Tepkiler her geçen dakika artarken yurt genelinde çok sayıda protesto yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de toplanan on binlere seslendi. Özgür Özel'in "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun; evet, evet, evet" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki geldi. Bakan Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi. Sunucu Seren Serengil'den de konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HER ŞEYİ YASAKLIYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından Bakan Yerlikaya'ya seslendiği 3 video paylaşan Serengil, "Her şeyi yasaklıyorsunuz" dedi. Videoda takipçilerine, hayvan düşmanlarına ve sessiz kalan sanat camiasına tepki gösteren Serengil şu ifadeleri kullandı:

"Yani biz annemizden babamızdan bu kadar şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın duymadık. Yani hiçbir şey istemiyorsunuz, her şeyi yasaklıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 'Ne kadar özgür yaşıyorsun sana karışan mı var?' Evet! Bana karışan var şu anda. Sokakta ne arıyorsun? diyorsun. Köpek sokakta olmasın, sen de olma diyorsun. Sosyal medyaya da yazma diyorsun. Birçok insan işini internetten yapıyor, interneti yavaşlatıyorsun metroyu yavaşlatıyorsun. Onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Anlayamıyorum bütün bunları neden yaptığınızı.

Yani sizce insanlar, birçok sanatçı, iş insanı, sporcu konuşmuyor. Siz sizinle hemfikir oldukları için mi konuşmadıklarını zannediyorsunuz? Hayır, korktukları için konuşmuyorlar. Şu anda mesela ben çalıştırılmıyorum, beni çalıştırmıyor hiçbir kanal. Umurumda değil, zaten rezil rezil programlar var istemem ben. Ama yani o zaman sizin yanınızda olanlar iş bulacak, sizin yanınızda olmayan iş bulamayacak. Size karşı gelen kin ve nefrete sürüklüyor halkı diye hapse gidecek, sosyal medyadan olan biteni paylaşmayacak. Miting yapmayacak, fikrini söylemeyecek, köpekler toplanacak. Biz evde oturacağız. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Böyle bir şey olabilir mi?

Lütfen sevmeyi deneyin insanları. Sizin gibi olmasa da. Ben benim gibi olmayan çok insanı sevmeyi denedim hayatımda ve sevdim. Siz de deneyin. Bu sevgisizlik, kötülük çağrıştırıyor.

Ben siyasetten anlamayan, siyasi bilgisi de gerçekten sıfır olan bir insanım. Sizin adınıza bile 10 kere baktım söyleyebilmek için. Umurumda değil çünkü, 20 senedir de ilk defa size karşı bir video çekiyorum. Artık çok fazla oldu artık! Sanatçı arkadaşlarım konuşamıyor ama herkes aynı fikirde bunu bilin. Korkuyorlar işlerinden olurlar diye.

Benim umurumda değil, birinin de söylemesi lazım ya. Rica ediyorum sizden siyasi savaşınızın şeklini şemalını beğenip beğenmediğimi anlatmayacağım ama lütfen bize karşı biraz daha insanca davranın."