Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bir odasını iklimlendirme sistemi donatarak uyuşturucu yetiştiren 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede, Serdivan ilçesinde yapılan operasyonda evin bir odasını iklimlendirme sistemi donatarak uyuşturucu yetiştiren E.P. (41) ve S.H.M.(37) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 19 kilo 650 gram skunk maddesi, iklimlendirme sistemi ve muhtelif sayıda bitki besini ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P. tutuklanırken, S.H.M.(37) adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA