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Serdivan'da Kavga: Bir Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Serdivan'da Kavga: Bir Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı öncesi bir alışveriş merkezi yakınında çıkan kavgada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün gece çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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