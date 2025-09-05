Haberler

Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için uykuları kaçıracak uyarı! O bölgeyi işaret etti

Deprem bilimci Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, İstanbul için asıl riskin Adalar fayında değil, Silivri açıklarındaki fayda olduğunu belirtti. Katıldığı televizyon programında konuşan Üşümezsoy, bu fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini vurgulayarak "Adalar fayı ölüdür" ifadelerini kullandı.

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin konuşan Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri açıklarındaki fayın riskli olduğunu belirterek, bu fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini vurguladı.

Ağustos ayında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler büyük İstanbul depremine çevrildi.

İSTNABUL İÇİN KRİTİK UYARI

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'daki kritik fay hatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk televizyonuna konuk olan Üşümezsoy, İstanbul depremi için en kötü senaryoyu değerlendirirken, sıkça gündeme getirilen Adalar fayının ölü olduğunu belirtti.

Katıldığı programda "Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim. Adalar fayında hiçbir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy, "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" ifadelerini kullandı.

O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

İstanbul için asıl riskin Silivri açıklarında olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, "Şimdi bağırarak söyleyeyim. Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı" sözlerini sarf etti.

BÜYÜKLÜKTE VERDİ

Deprem bilimci, ayrıca Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte bulunan faya dikkat çekerek, burada 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
